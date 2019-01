Le futur de l'agriculture ? Indoor, vertical et peuplé de robots

Une culture hors du commun

Un principe similaire aux entrepôts d'Amazon

Confronté aux défis majeurs du XXIe siècle et de ses 7 milliards de bouches à nourrir, il est urgent que le secteur de l'agriculture se réinvente et trouve des réponses adaptées. C'est notamment ce que cherchent à réaliser les chercheurs qui mettent au point des outils agricoles intelligents, mais aussi ceux qui souhaitent créer des fermes futuristes comme celle que nous allons vous présenter ici.Les États-Unis comptent déjà un certain nombre de ce genre de fermes verticales dont presque les ¾ ont recours à l'hydroponie. Près de la moitié de ces installations sont située en zone urbaine, fait intéressant puisqu'elles permettent d'utiliser des espaces que l'agriculture conventionnelle ne peut pas exploiter, réduisant significativement le transport et la manutention des marchandises. Enfin, ce type d'installations ne permet à l'heure actuelle que de cultiver certains types de plantes, les principales cultures verticales aux USA sont les légumes-feuilles (salades, épinards, choux, etc.), les fleurs, les tomates et les fines herbes, ainsi qu'une autre sorte d'herbe très aromatique, si vous voyez de quoi je veux parler !est donc une de ces fermes d'un nouveau genre, mais elle va bien plus loin que la simple culture hydroponique puisque pratiquement. De l'ensemencement à la récolte, les robots d'Iron Ox contrôlent absolument tous les cycles des végétaux. Mais ça ne s'arrête pas là puisqu'ils gèrent également l'intégralité du système hydroponique, c'est-à-dire l'ajout des nutriments, la correction du pH, etc.Brandon Alexander, PDG et cofondateur de Iron Ox a précisé ses ambitions : "Il explique également que son système n'est pas différent de celui utilisé par Amazon dans ses entrepôts où la flotte de robots Kiva trouve les produits commandés par les clients : «À l'instar d'Amazon, les humains interviennent donc à la dernière phase du processus, pour s'assurer d'une récolte sans dommage (car les robots ne sont pas encore vraiment capables de récolter sans abimer les plantes) et pour ensuite emballer et expédier les produits.