Trois nouvelles espèces de poissons découvertes à 7 km de profondeur

Un spécimen capturé

Le, le, et le. Voilà les petits noms dont ont pour l'instant été baptisés les trois nouveaux poissons récemment découverts par des scientifiques, au coeur de la tranchée d'Atacama.Longeant la côte ouest de l'Amérique du Sud dans l'Océan Pacifique, cette entaille bien connue des chercheurs peut atteindre jusqu'à 8 000 mètres de profondeur par endroits.L'un des royaumes les plus inhospitaliers présents sur notre planète, et qui pourtant convient parfaitement à cestranslucides, sans écailles, et dont la structure gélatineuse leur permet de résister à l'incroyable pression présente à cette profondeur, comme le rapporte SlashGear Une profondeur abyssale permettant d'ailleurs à ces nouvelles espèces de survivre en toute tranquillité, leurs prédateurs ne pouvant semble-t-il, absolument pas les atteindre à cause des conditions extrêmes qui y règnent.C'est à l'aide d'un simple piège que les scientifiques ont réussi à capturer un spécimen afin de le ramener à la surface pour pouvoir l'étudier.Soigneusement préservé, il est actuellement en cours de description par les chercheurs.Le déploiement d'un appât qui aura tout de même pris 4 heures à atteindre le fond de la faille, et qui aura permis aux chercheurs de capturer de précieuses images des désormais célèbres