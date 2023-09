Bientôt des arbres bioluminescents pour un éclairage public écolo ?

Rose-Marie et Ghislain Auclair espèrent une commercialisation de leur procédé vers 2025. Il leur reste beaucoup de travail à abattre pour parvenir à identifier les gènes en question et réussir ensuite à les introduire dans des végétaux qui se plairaient sur le sol français. On demande à voir si cela aboutira, mais le projet est ambitieux et mérite d'être soutenu pour sa vision innovante.