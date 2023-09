Des robots pour aider à faire revivre les récifs coralliens ?

Prenons la direction des îles d'Abrolhos, à une soixantaine de kilomètres des côtes de l'Australie occidentale, véritable trésor marin. Comme l'indique la biologiste marine Taryn Foster à nos confrères de la BBC, la beauté de ces eaux tropicales est menacée par le réchauffement de la planète, qui affecte les récifs coralliens.

Les coraux, ces animaux polypes qui construisent ces écosystèmes précieux, sont sensibles à la chaleur et à l'acidification des océans, ce qui les expose au blanchissement et à la mort. Mais la technologie, conduite par des robots et l'IA, pourrait s'avérer salvatrice.