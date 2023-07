Des nids artificiels géants près des éoliennes en mer ? Voilà à quoi ça ressemble

On peut saluer l'initiative de Ørsted, mais on peut aussi se demander si l'entreprise aurait pensé à ce projet si elle n'y avait pas été obligée. Dans tous les cas, le résultat est une réussite et les kittiwakes ont désormais moins de souci à se faire pour assurer leur descendance. Toutefois, ces nids ne règleront pas le problème des potentielles collisions aériennes entre les oiseaux et les pales, ou le problème des vibrations précédemment décrit.