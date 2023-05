Éolien offshore : c'est quoi les rideaux de bulles ?

Les rideaux de bulles proposés par Hydrotechnik-Lübeck servent, pour faire court, d'isolants acoustiques sous-marins. Le principe est assez simple : on libère un flux de bulles d'air à partir d'un tuyau ou d'un tube perforé déposé préalablement sur le fond marin, tout autour de la zone de travaux. Ce rideau réduit alors le bruit et les vibrations qui se propageraient autrement dans l'eau. Comme le souligne Electrek, les bulles on en effet la capacité d'absorber l'énergie sonore tout en renvoyant les ondes sonores vers leur source.

Dans le cas de Vineyard Wind, un premier rideau avait été installé autour des sites en travaux, suivi plus récemment d'un second libérant des bulles à une pression plus faible et à un débit plus élevé. Ces deux rideaux de bulles fonctionnent ensemble, explique Electrek, pour réduire encore mieux l'impact du bruit et des vibrations pendant la construction. Une double installation couteuse, mais relativement facile à déployer… et que l'on peut également retirer assez facilement au besoin, ou lorsque les travaux seront achevés.