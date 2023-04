Quand un bateau cargo rencontre une éolienne en mer, voilà ce que ça donne

D'une puissance de 330 MW, il s'agit de l'un des nombreux parcs éoliens qu'abrite la mer du Nord. En effet, elle présente des caractéristiques propices à la filière éolienne off-shore, qui se développe de plus en plus dans la région. L'essor des énergies renouvelables modifie le paysage maritime, et ce n'est pas près de s'arrêter, car la tendance politique et commerciale s'oriente davantage en faveur de ces industries depuis plusieurs années.