Êtes-vous prêts à vivre sur une ville flottante ? Ce projet fou arriverait d'ici 2030 !

Baptisée Dogen City, la ville imaginée par N-ARK n'est pas inintéressante. Alors que d'autres concepts similaires ont déjà été imaginés ces dernières décennies, le cabinet d'architecture propose une vision très personnelle, qui tente de s'ancrer dans un futur de moins en moins hypothétique.

Ici, on s'éloigne de l'imaginaire des mégapoles dans lesquelles vit la majorité de la population mondiale. Dogen City serait une petite ville délimitée par un anneau habitable de 1,58 km de diamètre et de 4 km de circonférence. À l'intérieur de celui-ci, diverses structures autonomes constitueraient les organes indispensables au bon fonctionnement de la ville : installations destinées à la production alimentaire, cimetières et lieux de prière, bureaux, hôpitaux, écoles, parcs, gymnases, stations de télécommunication ou encore complexes résidentiels.

Cette ville flottante pourrait accueillir 10 000 résidents permanents ainsi que 30 000 visiteurs à la fois. Tout ce beau monde serait protégé des tsunamis et des intempéries par l'anneau extérieur, qui agirait comme une barrière contre les éléments. Rappelons que Dogen City est imaginée dans un pays marqué par les catastrophes naturelles et sensible à la montée des eaux, à l'instar de nombreux grands espaces urbains du littoral pacifique.