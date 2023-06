Biocarburant : roulez-vous sans le savoir... à la graisse animale ?

Sur le site du ministère français de la Transition écologique, on peut lire que « la betterave à sucre et les céréales (blé, maïs) sont les principales ressources utilisées pour la production d’éthanol d’origine agricole ». Et, c'est effectivement l'image que l'on se fait le plus souvent du biocarburant. Pourtant, la réalité est tout autre selon l'ONG Transport & Environment (T&E), qui révèle que la filière utilise en grande quantité des graisses animales.

Cette pratique peu connue est autorisée en Europe, mais dans une certaine mesure. Issues des parties de l'animal inutilisables dans le secteur alimentaire, ces graisses sont scindées en trois catégories : les catégories 1 et 2 peuvent être utilisées dans la fabrication de carburants, tandis que la catégorie 3, plus qualitative, est destinée à l'alimentation animale et aux cosmétiques.

Cependant, T&E souligne que la consommation de sous-produits animaux prend de plus en plus d'importance dans la production de biocarburants. De 30 000 tonnes sur notre continent en 2006, elle est passée à 1,4 million de tonnes en 2021, et l'organisation avance même le chiffre de 3,9 millions de tonnes à l'horizon 2030. Le rapport précise que « l'Europe brûle déjà 46 % de toutes les matières premières de graisses animales sous forme de biodiesel, ce qui fait du transport le plus grand utilisateur de celles-ci ».

Cette hausse serait due à un climat plus favorable pour ce secteur, qui est fortement subventionné et qui connaît une croissance rapide. Et, les industries suivent le mouvement, à l'image d'Airbus, en s'engageant à utiliser de plus en plus de biocarburants censés être renouvelables. Cependant, T&E signale qu'un vol transatlantique entre Paris et New York consommerait les restes d'environ 8 800 porcs.