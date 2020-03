Confinement : les prochaines émissions Late Night avec Conan O'Brien, via un iPhone et Skype

Lire aussi :

Le Conan O'Brien Show à base d'iPhone et de Skype le 30 mars

Source : Engadget

Confinement oblige, le Conan O'Brien Show prendra des allures de «».Les équipes de Conan O'Brien souhaitent proposer à leurs fans une émission d'un nouveau genre, avec un présentateur et des invités qui travailleront et interviendront depuis chez eux, confinement oblige. Le tout sera réalisé via des iPhone et Skype Le producteur, Jeff Ross, explique : «».La première émission sera diffusée dès lundi 30 mars. Le célèbre présentateur a toutefois prévenu ses fidèles de s'attendre «». «», a ainsi annoncé Conan O'Brien.À noter qu'en France, un certain Cyril Hanouna propose chaque soir une émission depuis son domicile, avec là aussi, des intervenants par Skype...