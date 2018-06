Bientôt des Chromebooks avec eSIM ?

L'eSIM, un nouveau standard pour les ordinateurs portables ?

Modifié le 08/06/2018 à 11h58

Google aurait décidé d'agrémenter les prochains Chromebooks de la technologie eSIM, la même qui est déjà présente sur les smartphones Google Pixel 2, Google Pixel 2 XL et Nexus.Les réseaux 4G se développent à grands pas, et le déploiement de la 5G ne tardera pas à s'inviter dans les pays développés dans les prochaines années. Une chose est donc sûre : à moins d'habiter dans un village reculé, dans une zone inhabitée ou dans un pays en voie de développement, tout le monde aura bientôt accès à un réseau cellulaire pour rester connecté, Wi-Fi ou pas Wi-Fi. Le fait d'utiliser un ordinateur en étant toujours connecté à Internet est d'ailleurs tellement entré dans les mœurs que Microsoft a récemment décidé de lancer une gamme d'ordinateurs portables « légers » qui s'appuieront sur Internet pour fonctionner.Mais voilà que Google est lui aussi entré dans la danse, comme le révèle. Son équipe a déniché dans le Chromium Gerrit une mention spécifiant que la technologie eSIM serait intégrée à Chrome OS . Le projet est d'ailleurs baptisé Hermes. Sur la même page, on peut lire que "".Bien que la technologie eSIM existe depuis déjà quelques années, les opérateurs de téléphonie ne s'empressent pas de l'adopter et très peu de fabricants de smartphones l'ont intégrée à leurs terminaux à ce jour. Pionnier dans ce domaine, Google propose l'eSIM sur ses smartphones Google Pixel 2, Google Pixel 2 XL et Nexus. Les Moto X4, Moto G6, LG G7 ThinQ et LG V35 ThinQ l'intègrent également. Le MVNO (opérateur de téléphonie virtuel) américain de Google, Project Fi, est à ce jour le premier à fonctionner avec l'eSIM et utilise d'ailleurs à fond cette technologie puisque selon le niveau de couverture, Project Fi passe d'un réseau à l'autre, jonglant avec les antennes de trois opérateurs différents.Alors que la frontière se dissipe de plus en plus entre tablettes Android et ordinateurs portables Chromebook, Google a donc tout intérêt à proposer l'eSIM sur ses nouveaux terminaux ambulants. Pour le géant de Palo Alto, cela pourrait même être un facteur de différenciation par rapport à la concurrence. Et, vous l'aurez deviné, Project Fi, ce nouveau élément de l'écosystème Google, n'y est sans doute pas pour rien !