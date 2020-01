Google active une alerte Coronavirus sur son moteur de recherche

© PK Studio / Shutterstock.com

Informer pour mieux sauver

Google Search étant utilisé quotidiennement par des millions de personnes, le géant américain espère que cela contribuera à endiguer la propagation de la maladie.Google a annoncé sur Twitter la mise en place d'une «», une catégorie de démarches que le géant met en place en cas de crise naturelle ou d'origine humaine majeure. Le dispositif vise à rassembler des informations fiables et utiles, disponibles sur le Web. Sur son site il est précisé : «».Lancé en 2017, le dispositif a été mis à jour il y a quelques mois, en intégrant Google Maps. Depuis, le logiciel permet aux personnes habitant dans des régions touchées par des catastrophes naturelles (séismes, inondations, incendies...) de s'éloigner des zones à risques.Cette fois, le système va s'intéresser au coronavirus, qui a déjà infecté près de 10 000 personnes en Chine selon Le Monde . Lorsque des requêtes relatives à l'épidémie sont faites, les utilisateurs découvrent donc une page sur laquelle les liens traditionnels sont devancés par une série d'onglets. Le premier est dédié aux informations que Google juge fiables.Pour le moment, les informations fournies sont identiques pour tous les utilisateurs, mais elles doivent être améliorées par la suite afin d'apporter des informations à l'échelle locale. Un onglet est également réservé aux tweets relatifs au coronavirus.Le moteur de recherche s'attache ensuite à prodiguer des conseils, comme «», ou «». Google fournit également des liens vers le site de l'OMS, dont une foire aux questions.En plus de cette, Google a pris les devants en décidant la fermeture temporaire de l'ensemble de ses bureaux en Chine continentale ainsi qu'à Hong Kong et Taïwan. Sur Twitter, il a également annoncé un don de 250 000 dollars adressé à la Croix Rouge chinoise, initiant une «» de dons. Jusqu'à présent, cette cagnotte a réuni 800 000 dollars.