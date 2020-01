CES 2020 : Bic collabore avec Invoxia afin de présenter son rasoir dôpé à l'IA

The Next BIC Thing !

Le rasage de demain ?

Il s'agit évidemment du premier rasoir de type mécanique, doté d'une forme d'intelligence artificielle.À l'occasion du CES 2020, Invoxia et BIC sont donc fiers de présenter The Next BIC Thing, une nouvelle plateforme collaborative qui vise à faire participer directement les consommateurs au processus d'innovation et de recherche et développement (R&D) de la marque BIC.Les intéressés pourront ainsi participer au programme BIC R&D Squad, tester les prototypes de produits BIC, faire des retours d'expérience et interagir avec les équipes de recherche et développement. Une plateforme annoncée avec un tout premier prototype de rasoir mécanique BIC, dopé à l'IA de chez Invoxia.» explique BIC.Ainsi, ce nouveau rasoir mis au point par BIC et Invoxia se charge d'analyser les différents mouvements liés au rasage, d'estimer le temps de rinçage ou encore la consommation d'eau, de mesurer la température et l'humidité ambiante, de visualiser l'état de la lame, de comptabiliser le nombre de passages... et de transférer le tout vers une application mobile, qui sera disponible sur Android et iOS.À noter que, comme tout bon produit connecté qui se respecte, ce rasoir mécanique mis au point par BIC et Invoxia recevra régulièrement... des mises à jour ! Le rasoir sera fourni avec une station de recharge, et cinq têtes de rasage.