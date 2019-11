Roborock S5 Max : le dernier aspirateur-robot de la marque déjà en pré-commande

Cet article est sponsorisé par Roborock. Consultez notre notre charte.

Un nouveau robot qui conserve la signature Roborock

Une navigation précise, assistée par IA

Très simple à entretenir pour une maison propre sans efforts

Gagnez 154€ en pré-commandant dès à présent votre Roborock S5 Max

Cet article nous a été commandé par Roborock. Pour autant et comme expliqué dans notre charte, cette prise en main a été réalisé sans pression et en toute indépendance, elle reflète donc un avis objectif ; nous vous laissons en juger.

Roborock est loin d'être un inconnu dans l'univers de la domotique et des aspirateurs-robots. La société, soutenue par le constructeur chinois, produit depuis plusieurs années des appareils qui associent à la fois de solides performances pour un nettoyage précis de chaque recoin de la maison, et un prix accessible.Le Roborock S5 Max est le tout dernier appareil haut de gamme de la marque. De taille relativement compacte, l'aspirateur est seulement proposé en blanc. Il ne mesure que 10 cm de hauteur, pour se glisser sous vos meubles, le canapé ou encore sous les lits et récupérer les poussières qui ont tendance à se nicher dans ses endroits.Le robot est à l'instar des autres appareils du constructeur très polyvalent. Il récupère les poussières et les impuretés présentes sur le sol mais peut également passer la serpillère, grâce à un réservoir intégré. Une fois rempli d'eau, il passe dans toutes les pièces pour donner un petit coup de frais à votre maison.Le Roborock S5 Max est également pourvu d'un système de navigation revu et amélioré. L'appareil comprend 13 capteurs pour se repérer dans l'espace, ainsi qu'un accéléromètre, une boussole et un odomètre. Ces différents accessoires lui permettent d'établir, et ce dès la première utilisation, une cartographie complète de votre maison.Vous pourrez ensuite délimiter les différentes pièces, pour un nettoyage optimisé de votre résidence tout au long de la semaine mais aussi paramétrer des zones interdites, comme le panier du chien ou l'aire de jeux des enfants, afin d'éviter que le robot n'y travaille. Ces différentes manipulations sont à réaliser depuis l'application Mi Home ou la toute nouvelle application mobile Roborock, disponible sur iOS et Android.L'aspirateur-robot est tout à fait capable d'anticiper les obstacles mais également les marches d'escalier pour éviter tout accident. Il passe au millimètre près pour un nettoyage de qualité sur l'intégralité de la surface, le tout sans se cogner ou tomber dans les étages.L'appareil peut également compter sur un processeur 32-bit quad-core, qui lui offre quelques fonctionnalités d'intelligence artificielle. A chaque passage, le Roborock S5 Max analysera les données recueillies par ses capteurs pour optimiser au fur et à mesure ses déplacements, et gagner ainsi en vitesse lors de ses cycles de nettoyage. Le robot utilise un nettoyage dynamique en forme de -Z, afin de traiter les pièces plus rapidement, en fonction de leur longueur, sans oublier les plinthes.La brosse latérale, qui est située sous l'appareil, peut atteindre une vitesse de rotation de 1 500 tours/minute au maximum, pour une meilleure efficacité. L'autonomie est également très solide, avec une batterie de 5 200 mAh et trois heures de nettoyage annoncées par le constructeur sur une seule charge. Le Roborock est donc capable de nettoyer une large surface sans repasser par sa station de charge. Le constructeur indique que le robot est à l'aise sur des surfaces jusqu'à 250 m2.Enfin l'entretien a été facilité par les ingénieurs de la marque. Chaque pièce, que ce soit le réservoir à poussières ou la brosse, sont accessible en deux temps trois mouvements pour être vidés et nettoyés sans efforts après quelques utilisations.Le Roborock S5 Max ne sera disponible que le 11 novembre prochain à un prix de 549€ mais le constructeur a déjà ouvert les précommandes . Il suffit de vous rendre sur le site AliExpress pour réserver votre modèle et de profiter d'une réduction immédiate et limitée dans le temps.Si vous ajoutez dès à présent dans votre liste d'envies sur la boutique en ligne, le Roborock S5 Max sera proposé avec une réduction immédiate de 99€ à partir du 11 novembre, pour une livraison prévue entre 5 et 7 jours plus tard.Vous recevrez également par mail après la mise en liste d'achats un coupon de 22€ utilisable au moment de la commande. Le code promo GPS5MX vous fera aussi gagner 11€ supplémentaires, notez-le bien avant de valider votre panier.Et comme le 11 Novembre coïncide avec les single days d'AliExpress, à cela s'ajoute enfin des promotions supplémentaires pouvant aller jusqu'à 21 euros.Le Roborock S5 Max vous sera alors proposé au prix de 395€, un tarif uniquement disponible pour les premiers acheteurs.Cerise sur le gâteau : les tout premiers clients pourront recevoir un tracker d'activité Xiaomi Mi Band 4 ou Mi Band 3. Attention toutefois : cette dernière offre très limitée n'est réservée qu'aux 150 premiers acheteurs.