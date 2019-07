Pampers se lance dans les "couches intelligentes"

© Pampers

La couche connectée pour recevoir un maximum de données

© Pampers

L'odorat restera votre meilleur allié pour les couches sales

Source : Engadget

Pour ce faire, Pampers a développé un système connecté, composé de deux capteurs d'activités pour les couches, d'une caméra et d'une application, qui regroupe toutes les informations.À en croire, son nouveauest l'allié des parents pendant la première année du nourrisson. Le système «», connecté, permet de récolter un maximum de données.Grâce aux capteurs d'activité,vous prévient lorsque la couche devient un peu trop humide : en effet, le capteur surveille la bande bleue d'humidité et vous préviens, directement sur votre smartphone, lorsque celle-ci dépasse une certaine limite.vous permet également de surveiller le sommeil de votre bébé. Avec la, qui sert aussi de moniteur Wi-Fi, Pampers vous propose d'obtenir une vue de la chambre du nourrisson, et de connaître la température et le taux d'humidité de celle-ci. La caméra est aussi le nœud de connexion des, qui s'en serviront de relais pour envoyer les informations à l'application mobile.La couche intelligente dea certes des avantages mais aussi bien des inconvénients.D'une part, les capteurs d'activité ne permettent pas de s'adapter à tous les types de couches, il vous faudra donc vous munir de. De plus, ils ne détectent pas les couches sales et sur ce point, votre meilleur allié restera bel et bien... Votre odorat.Par ailleurs, la couche intelligente induit une collecte de données utiles, mais aussi. En effet, bien que Pampers et Logitech aient travaillé à la sécurité de la caméra, tout pirate réussissant à se connecter à votre compte aura vue de la chambre de votre enfant.Le fait de recevoir ces alertes sur votre mobile, plutôt que d'écouter votre enfant, peut aussi être considéré comme un désavantage.Enfin, le prix de ce nouveau système et celui des accessoires n'a pas encore été dévoilé ; en ce qui concerne les couches, on sait cependant que le prix sera le même que celui de la gamme actuelle, selon Pampers.Le lancement deaura lieu à l'automne.