iRobot présente son Roomba s9+ et son Braava Jet M6

Un nouveau robot aspirateur très haut de gamme avec un mapping en 3D de la maison

Un système 40 fois plus puissant, et capable d'atteindre les moindres recoins

Le robot nettoyeur d'iRobot gagne en intelligence

vit une année 2019 très riche en nouveautés. Après le lancement récent des modèles i7 et i7+, la marque propose deux nouveaux appareils haut de gamme avec leet le, la nouvelle version de sonLereprend le dispositif dedes déchets en auto-vidage, introduite avec le i7+. Le robot abandonne son design circulaire pour une forme en, qui selon le constructeur lui permet de mieux atteindre les coins et de nettoyer de longues distances sans baisse de performances.Laen caoutchouc couvre désormais la totalité de la largeur de l'appareil. La brosse latérale, qui s'occupe de récupérer les poussières sur les plinthes et de les amener vers le système d'aspiration a également été repensée pour gagner en efficacité.iRobot indique dans son communiqué que leest 40 fois plus puissant que celui intégré dans les précédentes générations d'appareils proposées par le constructeur. La technologieadapte quant à elle la force d'aspiration selon le type de sol travaillé, en intensifiant par exemple la puissance dès que le robot passe sur une moquette.Lea également été revu, et passe à la. Le premier nettoyage permet d'afficher dans l'un scan complet de l'habitation, qui prend en compte la position des différents meubles mais également leur taille, pour un nettoyage qui gagne en efficacité.Le s9+ sera disponible dès le mois d'août 2019, pour un prix deiRobot a aussi revu sa solution de nettoyage des sols avec le. Ce dernier comprend désormais les technologies de guidage dans l'espace, intégrées à la gamme d'aspirateurs du constructeur.Il peut également fonctionner de pair avec le s9+ en se déclenchant automatiquement une fois l'aspirateur passé dans toutes les pièces de la maison. Leest assez «» pour détecter automatiquement tapis et moquettes, et les éviter lors de son cycle de travail.Il sera quant à lui disponible à la fin de l'été pour un prix de 699 euros.