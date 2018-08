Le lecteur de carte multifonction RAVPower Filehub à 32 euros

Le juste prix

Une fois n'est pas coutume, c'est Amazon qui propose ce tarif avantageux. En allant faire un tour dans ses linéaires virtuels, vous pourrez découvrir ce RAVPower Filehub dans ses coloris noirs et blancs, avec une réduction de 20% en utilisant le code de réduction 6KSQVO72. Une baisse de prix qui fera tomber ce produit à 32 euros.Ce code de réduction, que vous devrez utiliser au moment de valider votre panier, est actif jusqu'au 16 août prochain. De quoi vous laisser le temps de la réflexion ! Pour le reste, rien de bien sorcier : livraison gratuite et en un jour ouvré seront vôtres si vous êtes abonné Prime.Si le RAVPower Filehub est présenté comme un lecteur de carte, il est en réalité bien plus que cela puisqu'il dispose de nombreuses fonctions qui en font l'allié parfait pour les voyageurs connectés. Il peut bien évidemment être utilisé comme un lecteur de cartes classique, afin de vider les cartes mémoires ce votre appareil photo sur votre PC, mais pourra aussi servir en tant que serveur média auquel vous pouvez connecter disques durs externes, clefs USB, ou même votre téléphone en Wi-Fi, afin d'accéder à divers médias.Autre fonction et pas des moindres, cet appareil peut se connecter un réseau filaire pour devenir un hotspot Wi-Fi, agir comme un routeur classique, ou bien permettre à plusieurs appareils de partager une même connexion. Pour ne rien gâcher, le RAVPower Filehub est aussi une batterie externe de 600 mAh qui vous donnera l'occasion de recharger votre téléphone portable ou votre tablette en cas de panne sèche.