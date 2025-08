L'eSIM est basée sur une puce eUICC incluse directement au sein des iPhone (et d'autres appareils compatibles, comme les Samsung Galaxy, les Google Pixel, etc.). Il est possible de la programmer à distance et d'y installer un ou plusieurs forfaits mobiles. On peut donc changer de profil eSIM ou d'opérateur mobile sans avoir à faire de manipulation physique. L'eSIM s'avère particulièrement utile lorsqu'on part en voyage ou que l'on souhaite séparer sa ligne personnelle de sa ligne professionnelle.