Tous les smartphones ne sont pas compatibles eSIM et s'ils le sont, tous ne peuvent pas stocker le même nombre de profils. De même, le nombre d'eSIM que l'on peut activer sur un appareil mobile varie selon plusieurs critères : le modèle du téléphone et son système d'exploitation. Vous avez un iPhone et pensez que les règles sont les mêmes pour tous les smartphones créés par Apple ? Il n'en est rien et ce guide est là pour vous aider à y voir plus clair.