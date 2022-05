Test Corsair HS65 Surround : un casque gamer filaire polyvalent et confortable ?

Pour autant, le produit Corsair s’en sort plus qu’honorablement et même si, de base, le son peut ne pas sembler très naturel, il est assez simple d’ajuster l’égalisation pour quelque chose plus à notre convenance. On parvient très aisément à obtenir des basses percutantes, des médiums très clairs et des aigus qui sonnent justes. L’égalisateur 10 bandes intégré au logiciel iCUE fait déjà le job, mais avec le HS65 Surround, Corsair ajoute aussi une nouvelle option à son application compagnon, le SoundID.