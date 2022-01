EVGA RTX 3090 Ti KINGPIN : la nouvelle carte va faire vendre des (grosses) alimentations

Nous devons cette découverte à un utilisateur sur les forums coréens du site QuasarZone. Si l'on en croit ses dires, EVGA va poursuivre sa politique visant à faire de ses modèles KINGPIN des cartes graphiques particulièrement gourmandes. Pour rappel, la RTX 3090 KINGPIN était déjà capable de délivrer une plus grande puissance que ses consœurs.

Les RTX 3090 Ti « communes » comme celle d'ASUS devraient embarquer 10 752 cœurs CUDA et 24 Go de mémoire GDDR6X Micron à 21 Gbps, avec un connecteur 12-pin pouvant délivrer entre 350 et 450 W.

La RTX 3090 Ti KINGPIN disposera quant à elle non pas d'un connecteur comme celui-ci, mais de deux ! Ajoutez donc aux 900 W issus des deux connecteurs 12-pin les 75 W générés par le slot PCIe, et vous arriverez à une capacité de puissance affriolante de 975 W !