EVGA annonce deux grosses alimentations SuperNOVA 1600 P+ et 1300 P+

EVGA complète sa gamme d'alimentations PC avec deux nouvelles références. Les SuperNOVA 1600 P+ et SuperNOVA 1300 P+, respectivement de 1600 et 1300 W, profitent d'un châssis gris foncé et d'un ventilateur de 135 mm ; elles proposent toutes les deux une certification 80+ Platinium. Leur rendement est donc capable d'atteindre 89 à 92 %, voire un peu plus dans certains cas. Seule la certification 80+ Titanium est capable de faire mieux.