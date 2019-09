Des défauts de fabrication découverts sur six réacteurs nucléaires en activité en France

Sept centrales nucléaires concernées au total

EDF va plaider l'absence de risque auprès de l'ASN

Source : Le Figaro

Dans les centrales nucléaires (et thermiques), les générateurs de vapeur jouent un rôle majeur. En quelques mots, ils servent en effet à échanger de la chaleur produite au niveau du circuit primaire (comprenant le réacteur nucléaire) avec le circuit secondaire, où de l'eau se transforme en vapeur, faisant ainsi tourner la turbine produisant l'électricité.On retrouve donc ces composants dans l'ensemble du parc nucléaire français. Malheureusement, certains d'entre eux comporteraient des défauts de fabrication. Ces défaillances proviendraient de procédures non respectées par Framatome, filiale d'EDF spécialisée dans la conception de centrales nucléaires.Au total, 16 générateurs de vapeur seraient concernés, présents sur six réacteurs en activité, au sein des sites de Blayais (Gironde), Bugey (Ain), Fessenheim (Haut-Rhin), Paluel (Seine-Maritime) et Dampierre (Loiret). De plus, d'autres composants défectueux auraient été repérés avant leur mise en service, dans les centrales de Flamanville (Manche) et Gravelines (Nord).Mais selon le premier producteur d'électricité en France, il n'y a pas lieu de d'inquiéter. «», a déclaré le groupe dans un communiqué.Mais cette assurance affichée pourrait ne pas suffire. En effet, il revient à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) de se prononcer sur les conséquences de la découverte de ces défauts. Pour l'heure, l'organisme reste en attente d'éléments complémentaires, avant de mener l'enquête et de statuer, d'ici un mois d'après Bernard Doroszczuk, son président., l'ASN pourrait décider de «».