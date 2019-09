Le réacteur nucléaire nouvelle génération made in France, Astrid, ne verra pas le jour

Réutiliser les matières radioactives

Des centaines de millions d'euros engloutis

Le futur du nucléaire attendra. D'après des informations du journal Le Monde , le(CEA) a décidé de mettre fin à son projet deLe projet, dont il convient désormais de parler au passé, portait le nom d'(pour). Son origine remonte au début de l'année 2006, quand le président de la République de l'époque, Jacques Chirac, lançait la conception d'un prototype deau sein du CEA. Trois ans plus tard, son successeur, Nicolas Sarkozy, décidait d'allouer une enveloppe de plusieurs centaines de millions d'euros à cette recherche.C'est finalement en 2010 que le projetvoit le jour sous ce nom. Il s'agit alors d'un «» (RNR-Na). Autrement dit, un nouveau type de réacteur nucléaire capable de se servir des(uranium appauvri et plutonium). Un fonctionnement prometteur qui devait être mis en place sur le site de Marcoule (dans le Gard).Or, ce ne sera vraisemblablement pas le cas, tout du moins pas avant des dizaines d'années. «», a déclaré une source interne du CEA au. La preuve notamment avec ladédiée à ce projet, au printemps dernier.Dans un communiqué, l'organisme explique repousser les recherches à bien plus tard : «».Les raisons invoquées pour justifier un tel coup d'arrêt sontet un, qui se situerait. Le CEA aurait ainsi décidé de mettre un terme au projet avant qu'il n'absorbe trop d'argent. D'autant plus que le phénomène était déjà bien entamé : d'après la Cour des comptes, près dedans le programme à fin 2017.