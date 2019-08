Après sept incendies dans ses magasins, Walmart poursuit Tesla et ses panneaux solaires

Des panneaux défectueux installés sur 240 magasins Walmart



Tesla prépare sa défense alors que l'entreprise se relance tout juste dans l'exploitation de panneaux solaires



Source : USA Today

La nouvelle ne pouvait pas plus mal tomber pour. Alors que le constructeur tente de relancer son activité liée aux, avec une nouvelle offre de location pour les particuliers, la chaîne de grande distributionl'attaque en justice pour des malfaçons supposées.Walmart a subidans autant de ses magasins entre 2012 et 2018 qu'elle impute aux panneaux solaires de Tesla. La chaîne de supermarchés lui reprochedans l'installation de ces équipements énergétiques.» indique la plainte déposée devant la Cour suprême de l'État de New York.En plus de défauts de fabrication, Walmart explique que les employés envoyés par Tesla pour installer et entretenir les panneaux solaires «».La chaîne de magasins a exigéau 31 mai 2018, mais un dernier incendie s'est produit après cette date, malgré la mise hors-tension des équipements.Walmart, en plus du démontage des panneaux solaires installés sur plus de 240 magasins. Tesla n'a de son côté pas encore réagi et préparerait sa défense.