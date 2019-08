Des scientifiques réinventent l'air conditionné grâce au froid de l'espace

2

Idée est nouvelle, principe ancien

Refroidir le quotidien

Source : Quartz

D'après l'agence américaine pour la protection de l'environnement, les systèmes de réfrigération et d'représententautres que le CO. Des scientifiques californiens espèrent créer un système d'air conditionné en utilisant les principes de l'échange thermique et du rayonnement, ce qui réduirait drastiquement cette pollution.Pour y parvenir, l'équipe californienne desouhaite utiliser le principe du. Ce concept était déjà utilisé dans certains pays, notamment en Inde et en Iran il y a plusieurs centaines d'années. On parle aussi dePour comprendre de quoi il s'agit, il faut savoir qu', émettant de la lumière, visible ou non (comme on peut l'observer, par exemple, lorsque l'on chauffe une pièce métallique, qui devient rouge). À faible température, cette lumière est située dans le secteur des infrarouges, elle est donc invisible à l'œil nu. En outre, selon les lois physiques de l', le rayonnement d'un objet chaud émettra toujours en direction d'une surface plus froide, l'échange dépendant de la différence de température entre les deux. Ainsi, lorsqu'un objet chaud est placé face au ciel nocturne, objet thermodynamiquement froid, il émet un rayonnement vers ce dernier, ce déchargeant ainsi de sa chaleur - en d'autres termes, il se refroidit.Pour refroidir les objets il faut donc concevoir des appareils dont les matériaux favorisent le rayonnement. Il y a plusieurs siècles, en Iran et en Inde, étaient fabriqués de grands bassins en céramique, recouverts de paille. La nuit venue, le rayonnement renvoyait la chaleur vers le ciel, faisant, allant même jusqu'à créer de la glace, dans des régions désertiques. Les habitants n'avait alors plus qu'à faire circuler cette eau froide pour favoriser le refroidissement des bâtiments.C'est sur ce principe ancien que les chercheurs souhaitent s'appuyer aujourd'hui.De nos jours, les systèmes de refroidissement sont nombreux. On pense d'emblée à l'air conditionné et aux réfrigérateurs de notre quotidien. Mais à l'heure du numérique, l'énergie consommée pour le refroidissement de grands, notamment, devient un réel enjeu.Les trois co-fondateurs deont donc imaginé un matériau susceptible d'. L'un d'eux, Aaswath Raman, explique : «».Leur invention ressemble à un panneau solaire,inventé par SkyCool. Celui-ci réfléchit tant la lumière du soleil que. Cet air, plus frais même de jour, est relié à des liquides, qui sont ensuite expédiés dans des tuyaux, où ils serviront à refroidir un habitat, un ordinateur ou un réfrigérateur.Ce système d'air conditionné consommerait de fait beaucoup moins d'énergie que les modèles actuels. Mais pour SkyCool, d'autres défis doivent encore être surmontés. Les systèmes modernes ont été pensés pour être accessibles, et donc peu chers. La question du prix et de la compétitivité pour le développement de cette technologie à grand échelle va se poser.Il y a aussi celle des. Le modèle de SkyCool devra être adapté aux bâtiments d'aujourd'hui. Cela dit, l'un des trois co-fondateurs, Eli Goldstein, se veut optimiste : «». En France, à l'heure de, on peut s'attendre à un écho favorable.