New York va faire pousser un champ d'éoliennes offshore

L'Etat de New York dans la course à l'énergie propre

Ouverture de deux parcs éoliens en mer d'ici cinq ans

Source : ArsTechnica

Alors que l'administration Trump a gelé les sanctions Obama quant à la consommation des véhicules automobiles, l'Etat de New York - parmi d'autres - poursuit ses efforts pour atteindre ses objectifs écologiques.Le gouverneur de l'Etat de New York,, a signé le 18 juillet un projet de loi ambitieux pour son Etat. Il s'agirait d'atteindre, avec l'objectif intermédiaire de les réduire de 40% d'ici 2030.Le texte prévoit également des objectifs spécifiques à chaque type d'énergie propre utilisée. Ainsi, l'distribuée devra atteindre les 6 GW d'ici 2025, tandis que l'devra atteindre une capacité de 9 GW d'ici 2035.En plus d'améliorer l'efficacité énergétique et le stockage, le projet de loi prévoit d'les émissions résultant de la production d'électricité d'ici 2040. Enfin, il y est spécifié que, touchées de façon disproportionnées par les problèmes environnementaux.Pour atteindre ces objectifs, l'Etat de New York a signé des contrats pour- ce qui pourrait en faire un leader national dans ce domaine. Les deux parcs seront situés au large de Long Island et devraient ouvrir d'ici cinq ans. Les sites seront réalisés par des sociétés norvégiennes et danoises.Si l'reste une source d'électricité chère - à l'inverse de l'éolien terrestre - son coût ne cesse de chuter drastiquement, grâce aux efforts de développement de la technologie en Europe. En outre, Andrew Cuomo espère que cette loi« [ Cette loi ]».