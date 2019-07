Début des travaux post-40 ans à la centrale nucléaire du Tricastin

5 000 personnes mobilisées et un budget de 250 millions d'euros

L'objectif : une énorme maintenance pour permettre à la centrale d'augmenter sa longévité

Laest la troisième centrale la plus âgée du parc nucléaire français. Ces travaux devraient permettre dede quarante à cinquante ans.Au programme de ces quatre années de travaux : l'installation d'appareils de refroidissement et d'alimentation électrique de secours, la mise en place d'un récupérateur de corium et celle d'un dispositif qui permettra de ramasser le combustible fondu sous le cœur du réacteur, en cas d'accident important.Ces travaux sont influencés par la catastrophe de Fukushima, au Japon, en 2011.Malgré la mobilisation de pas moins de 5 000 travailleurs et un budget prévu de 250 millions d'euros, ces travaux sont «». En outre, cela ne devrait pas «» du côté des consommateurs, à en croire, le directeur de la production nucléaire d'EDF lors de ses échanges avecSi les travaux vont durer jusqu'en 2023, ils sont préparés depuis trois ans déjà et ont. Pour l'instant, c'est le premier réacteur qui est concerné : désormais âgé de quarante ans, il sera en travaux jusqu'au mois de novembre, soit durant six mois. L'objectif ici est d'. Des améliorations seront notamment faites pourDe manière générale et toujours selon le directeur de la production nucléaire d'EDF, toutes les modifications réalisées au sein de la centrale viseront «».