Face à la hausse des prix de l'électricité, EDF dévoile ses nouvelles offres commerciales

Une offre qui veut s'adapter aux nouveaux modes de consommation des français

EDF doit affronter des concurrents moins chers qui recrutent à tour de bras

doit affronter la grogne de ses millions d'abonnés, qui subissent une nouvelledudepuis le 1juin.Pour tenter dede ses clients, le fournisseur d'énergie français présente unecommerciale appelée «». Ce nouveau contrat offre un prixpar rapport auapplicable le week-end et les jours fériés, en plus des heures creuses.Cette offre se décline également avec «», qui propose, dont le choix est laissé au client entre le lundi, le mercredi ou le vendredi. Ce jour précis peut-être modifié jusqu'à deux fois, en cas de changement d'emploi du temps au cours de l'année.Avec cette nouvelle proposition,veut s'adresser aux foyers qui passent plus de temps à la maison, comme l'explique, le directeur du marché des clients particuliers d'EDF à Capital : «».L'entreprise publique estime à 100 euros l'réalisée par un couple avec deux enfants vivant dans un logement de 200 mètres carré.assure malgré tout que tous les foyers souscrivant à cette offre seront gagnants, sans changer leurs habitudes de consommation. Il sera tout de même préférable pour optimiser ses dépenses d'énergie, d'utiliser le gros électroménager durant les jours à tarif réduit.« Mes jours Zen » sera proposée à la vente dès le 20 juin, mais sera, EDF ayant besoin des relevés quotidiens de consommation pour optimiser son offre.Le fournisseur historique espère aussi, avec la multiplication de ses offres, enrayer la chute de ses abonnements. Rien qu'en 2018,