Écologie : l'UE mise en cause pour sa définition des "énergies renouvelables"

La biomasse serait bien plus polluante que le charbon

Une augmentation de 140 % de la production d'énergie biomasse

Les plaignants venus de France, d'Estonie, de Slovaquie, de Roumanie, d'Irlande et même des Etats-Unis lancent une offensive visant à empêcher l'UE d'inclure la biomasse forestière dans sa définition des énergies renouvelables. Et pour cause : celle-ci ne ferait qu'aggraver les émissions de carbone dans l'atmosphère. Si le groupe de plaignants ressort gagnant, l'UE pourrait se voir privée de 65 % de son énergie classifiée « renouvelable ».Les plaignants lancent un pavé dans la marre. En considérant la biomasse forestière comme une énergie renouvelable, l'UE ne ferait que « gréver son propre objectif de réduire les émissions de gaz à effet serre » ont déclaré les plaideurs. Pire, elle causerait l'augmentation des émissions de COdans l'air et exacerberait la déforestation.De lourdes accusations que les plaignants n'ont pas manqué d'argumenter scientifiquement sur leur site internet : à travers sa combustion, le bois émettrait 1,5 fois plus de carbone que le charbon et 3 fois plus que le gaz naturel. Si l'affaire reste en suspens à la Cour de justice de l'UE, elle ne manque pas d'interroger la politique énergétique européenne dans son fond et son futur. En fixant en 2016 un nouvel objectif de 32 % pour la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique européen d'ici 2030, l'UE en a profité pour y inclure la biomasse forestière - sous certains critères de viabilité. Depuis, la production d'énergie biomasse a augmenté de 140 % à l'échelle européenne, jusqu'à même représenter la moitié de la production totale d'énergie renouvelable en 2016.La plainte lancée contre l'UE n'est pas isolée. En janvier 2018, 800 scientifiques ont enjoint le Parlement Européen à ne plus soutenir l'énergie biomasse en clamant haut et fort que la solution pour remplacer le charbon n'était pas de se remettre à brûler les forêts mais à remplacer les énergies fossiles par des énergies à faible émissions de carbone, comme le solaire ou l'éolien.