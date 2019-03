Utiliser le dioxyde de carbone pour traiter les terres rares, l'idée fait son chemin

2

Un épurateur prometteur

Une méthode qui est surtout bien moins chère

Convertir le dioxyde de carbone en « quelque chose d'utile » , c'est la promesse qu'ont voulu tenir S. Komar Kawatra, professeur en génie chimique, et son équipe de recherche de l'Université Technologique du Michigan. En développant un appareil épurant et convertissant le dioxyde de carbone en acide oxalique, le COpromet d'être utile aux terres rares, des matières minérales utilisées dans la fabrication de produits de haute technologie.Alors que jusqu'ici le dioxyde de carbone est principalement abandonné dans les mers ou enfoui sous terre, ce nouvel épurateur promet à la fois de lutter contre les émissions de COet de les transformer en acide oxalique. L'équipe de recherche travaille surtout à réduire au maximum les émissions de dioxyde de carbone en détruisant le COdes gaz de combustion à l'aide de carbonate de soude.En appliquant l'épurateur à la centrale thermique à vapeur de leur propre université, les chercheurs ont pu réduire de moitié le COcontenu dans le gaz à combustion émis par la centrale. En laboratoire, l'équipe a même pu l'anéantir.Cette méthode de conversion du COn'est pas si nouvelle. John Simmons, Directeur de Carbontech Energy et ancien élève de l'Université Technologique du Michigan, précise que le processus existe déjà en faisant appel à des amines spécifiques... à 20 000$ la tonne. A titre de comparaison, le carbonate de soude utilisé par l'équipe S. Komar Kawatra n'est qu'à 200 $ la tonne Une aubaine pour les usages industriels, que John Simmons cherche à développer : «». En attendant, l'acide oxalique dégagé de cet épurateur pourra alimenter les productions de terres rares, détenues à 90 % par la Chine. S. Koma Kamatra y voit notamment un moyen pour les Etats-Unis d'exploiter ses propres terres rares.