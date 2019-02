Des cellules solaire simples, peu couteuses et flexibles grâce au pérovskite

Des cellules à l'origine d'une nouvelle technologie solaire

Un intérêt prononcé des gouvernements

Derrière le nom étrange de « pérovskites » se cachent des cellules dont les propriétés physiques pourraient. Il y a quelque temps, Mohammad Khaja Nazeeruddin, professeur à l'Institut des sciences et ingénierie chimique à l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) déclarait à l'AFP queAu cours des dernières années, les cellules en pérovskite ont réussi à atteindre des rendements énergétiques proches de ceux des cellules traditionnelles à base de silicium. Cette technologie serait donc en passe de s'imposer au niveau mondial et de nombreux industriels ont commencé à s'y intéresser, avec notamment l'ouverture prochaine d'une usine en Pologne.Au mois d'août 2018, le gouvernement britannique apour aider la startup Oxford PV à continuer ses recherches sur cette technologie renouvelable. De l'autre côté de l'Atlantique, c'est la société américaine Swift Solar qui a levé près de 7 millions de dollars pour avancer sur ses travaux liés aux cellules en pérovskite.déclarait alors Sam Stranks, cofondateur de Swift Solar.expliquait de son côté Juan-Pablo Correa-Baena, professeur assistant à la Georgia Tech School.. En effet, à leurs débuts l'efficacité de ces cellules était de 3,8% et ce chiffre est aujourd'hui monté à 23,7%, soit le même ordre de grandeur que les panneaux photovoltaïques classiques. Les cellules pérovskites présentent en revanche l'immense avantage d'être souples et donc de pouvoir être placées partout, par exemple sur les murs ou les fenêtres d'un bâtiment. Elles sont également plus esthétiques, moins chères et devraient donc, à terme,