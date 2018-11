EcoSwing : l’éolienne européenne qui carbure au supraconducteur

Un ruban supraconducteur

L'est une alternative très sérieuse aux énergies fossiles , ce n'est pas une nouveauté. Cependant, ces installations présentent un inconvénient majeur : elles nécessitent aujourd'hui des aimants, généralement composés de plusieurs éléments, dont le néodyme. Problème : ce dernier est rare et cher. Pourtant, chaque éolienne requiert environ une tonne de ce matériau. Le projet, coordonné par l'entreprise danoise Envision, tente de lever cette barrière.Les scientifiques ont réussi à remplacer les lourds aimants de l'éolienne par un ruban beaucoup plus léger, constitué d'une couche. L'avantage majeur de la supraconductivité est de pouvoir conduire l'électricité en l'absence totale de résistance, supportant ainsi de grandes intensités de courant.En l'occurrence, le supraconducteur est composé d'oxyde de gadolinium-baryum-cuivre, qui repose sur un ruban d'acier flexible. Le gadolinium est également un matériau rare, mais offre des avantages essentiels par rapport au néodyme. Premièrement, il n'est requis qu'environ un kilo de gadolinium pour le ruban, là où les aimants nécessitent une tonne de néodyme. De plus, le premier ne coûte que 18,70 $/kg (16,43 €/kg), contre 45,50 $/kg (39,98 €/kg) pour le deuxième.Enfin, pour fonctionner, le supraconducteur doit être maintenu à une température très basse, d'environ -240 °C. Pour cela, le dispositif utilise un système de refroidissement déjà utilisé dans d'autres machines, notamment dans les IRM.Avec le nouveau générateur créé, les chercheurs d'EcoSwing ont donc pu équiper une éolienne au Danemark en réalisant des. Ils auraient ainsi réussi à produire la même puissance qu'une éolienne traditionnelle, tout en réduisant par deux les dimensions et la masse du système.Le dispositif sera testé pendant plus d'un an au Danemark, afin de prouver sa robustesse et son efficacité. Avant d'envisager une diffusion plus large, pour une énergie plus écologique, à moindre coût.