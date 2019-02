Un "soleil artificiel" chinois 6 fois plus chaud que le vrai Soleil

© Hefei Institutes of Physical Science, Chinese Academy of Sciences

Le réacteur qui valait 100 millions de degrés

Une nouvelle source d'énergie

Source : ScienceAlert

L'(EAST) est un mini-réacteur de onze mètres de haut et 400 tonnes, conçu en 2006 par le. Surnommé « soleil artificiel », il a récemment atteint une température qui ferait passer le vrai Soleil pour une soupe tiède.L'EAST est le siège d'expérimentations liées à la. Le principe de ce processus est de faire s'assembler deux noyaux (en l'occurrence d'hydrogène) pour créer un noyau plus lourd, produisant au passage une grande quantité d'énergie. C'est de cette façon que fonctionne le Soleil pour émettre sa lumière et sa chaleur. Mais si notre étoile peut se permettre de réaliser cette opération à « seulement » 15 millions de degrés Celsius, on estime que pour reproduire la fusion nucléaire sur Terre, il faut atteindre environ. C'est le niveau qu'a réussi à atteindre l'EAST.Pour cela, les scientifiques chinois ont réussi à chauffer du plasma en l'introduisant dans une cuve de métal. Une méthode déjà connue mais qui présente de nombreux défis, à commencer par la difficulté à contrôler le mouvement du plasma. Les chercheurs y sont parvenus en exploitant les champs magnétiques produits par le nuage de particules, tout en augmentant sensiblement la température du dispositif, jusqu'à atteindre le seuil espéré.À quoi bon atteindre de telles températures ? L'objectif est limpide :. En effet, contrairement à la fission nucléaire (décomposition de grands atomes en éléments plus petits), qui crée des déchets radioactifs, la fusion à hydrogène rejette essentiellement de l'hélium. Maîtriser ce processus permettrait donc d'avoir accès à une source d'énergie colossale et écologique.Mais le chemin est encore long et il reste quelques, comme l'approvisionnement du réacteur. On pourrait croire que n'importe quel hydrogène ferait l'affaire, mais en réalité, le dispositif requiert un isotope particulier : le tritium. Et il n'est pas présent en abondance sur Terre.Le résultat obtenu constitue tout de même un nouveau pas vers la production d'énergie propre, qui en appelle d'autres. Après tout, le Soleil ne s'est pas fait en un jour.