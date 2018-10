Nobel de Physique : il pense que l’on peut réduire l’activité des déchets nucléaires

De la chirurgie de l'œil au nucléaire !

Un projet en collaboration avec le CEA

Cette déclaration pourrait presque faire l'effet d'une blague tellement elle parait invraisemblable.Pourtant, dans une interview réalisée par Benoît Tonson pour, Gérard Mourou déclare avoir entamé une collaboration avec le CEA (le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives) et il affirme que «». Le Français vient tout juste de recevoir le prix Nobel de la Physique conjointement à sa collaboratrice Donna Strickland, pour leurs travaux sur les impulsions lasers et notamment pour l'invention de la technique d'amplification à dérive de fréquence (CPA pouren anglais).Il s'agit «». Cette invention est principalement utilisée dans le domaine médical, notamment pour une chirurgie de l'œil appelée « laser femtoseconde ». Cette méthode a permis, depuis les années 80, de soigner des milliers de personnes à travers le monde.Mais comment Gérard Mourou en arrive-t-il à conclure que sa technologie de lasers pourrait être utile pour traiter les déchets nucléaires ?Il explique :Rendez-vous est pris d'ici quelques années !