La batterie zinc-air rechargeable moins coûteuse que la lithium-ion

Une solution pour stocker l'énergie renouvelable

Plus respectueux de l'environnement !

La société de Patrick Soon-Shiong, qui en plus d'être entrepreneur est aussi chirurgien, a développé ce qu'il présente comme étant «».Présentée lors du «» un événement organisé par l'ONU et la Banque mondiale et qui s'est tenu à New York ce 26 septembre, ce nouveau genre de batterie a déjà bel et bien fait ses preuves et montré sa fiabilité. Utilisée depuis près de 6 ans dans plusieurs centaines d'antennes-relais de téléphonie mobile, ainsi que dans plus de cent villages africains et asiatiques éloignés du réseau électrique, laa eu le temps de faire ses preuves avant de se voir commercialisée.Le principe de fonctionnement de la batterie zinc-air est similaire à celui des piles du même nom. Reliées et alimentées par des panneaux solaires dans le cadre de micro-réseaux, ces batteries accumulent l'énergie grâce à l'oxydation du zinc. L'innovation ici, comme l'expliquent les chercheurs de NantEnergy, est d'avoir su rendre ces batteries rechargeables et d'avoir significativement réduit le coût du stockage de l'énergie, un seuil essentiel à la création de réseaux électriques décarbonés selon de nombreux acteurs de l'industrie., a déclaré Jay Whitacre, directeur du, avant d'ajouter :À titre de comparaison,. Par conséquent, ce que propose NantEnergy pourrait être une véritable révolution, notamment pour tous les villages isolés qui n'ont toujours pas accès à l'électricité.Les seules batteries existant aujourd'hui dans cette gamme de prix sont les batteries au plomb, qui contiennent entre autres du cadmium, du strontium et de l'acide sulfurique. Dans ces conditions, il n'est pas difficile de faire plus respectueux de l'environnement - chose que font à merveille les batteries air-zinc.Pour le moment installées dans des villages, ces batteries pourraient bien se voir confier d'autres applications, notamment pour remplacer les batteries lithium-ion. On peut ainsi