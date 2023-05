Ces robots construisent des fermes solaires automatiquement... et deux fois plus vite !

Son nouveau système, baptisé Terafab, exploite des bras robotiques qui soulèvent et connectent les panneaux solaires aux dispositifs de suivi. Puisqu'il est automatisé, Terafab peut fonctionner 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Il est également doté d'un système de gestion logistique et d'un centre de commandement numérique sans fil.