Devialet passe au format portable et premium avec sa puissante enceinte connectée Mania

Cette topologie dite « stéréo croisée », combinée au traitement acoustique Active Stereo Calibration (ASC) mettant en place quatre microphones, entend assurer une reproduction stéréo, cela peu importe la position de l'auditeur par rapport à l'enceinte. Deux modes cohabitent alors, Stéréo Orienté et Stéréo 360°, le second étant plus enveloppant. Le tout est propulsé par six amplificateurs dédiés (un par haut-parleur). Faute de puissance, ce n'est pas la fameuse amplification ADH des Phantom et amplificateurs de la marque qui est utilisée. Nous pouvons en revanche noter que la Mania s'émancipe de la reproduction mono de ses grandes sœurs.