Des « Coquillages radio » de Fahrenheit 451 aux écouteurs Bluetooth

Un peu plus loin dans le roman, on découvre pour la seconde fois des écouteurs sans fil, mais, cette fois-ci, dans un tout autre contexte. Les Coquillages ont été brillamment retravaillés par un ami de Montag et seront désormais l'allié du héros, lui offrant de l'aide et permettant un soutien moral important dans une situation périlleuse.

Le nouvel écouteur, un « petit objet de métal vert pas plus gros qu’une balle de calibre 22 » permet en effet, non seulement de diffuser du son, mais aussi d’en recevoir. En somme, nous avons ici l'exemple même d’une communication téléphonique via oreillette Bluetooth avec micro intégré ! Nous sommes pourtant toujours en 1953… une invention qui émerveille les personnages eux-mêmes et qui a dû sembler révolutionnaire aux lecteurs d’alors.