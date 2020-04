AirPods Pro : Apple propose des embouts silicones de remplacement... à 9 €

Lire aussi :

Apple dévoilerait son premier casque audio en juin, selon Jon Prosser

AirPods Pro : 9 euros pour quatre embouts silicones

Source : The Verge

Salué à l'usage, le confort de ces écouteurs True Wireless est notamment du à leurs embouts silicones ovales non intrusifs.À l'achat, les excellents AirPods Pro d'Apple sont livrés avec trois paires d'embouts de tailles différentes : S, M et L. Puisqu'ils pénètrent à peine le canal auditif, les trois modèles permettent aux écouteurs de convenir à toutes les oreilles. Mais que faire si vos embouts sont abîmés et que vous avez perdu les autres, ou qu'ils ne vous conviennent pas ?Jusqu'à aujourd'hui, il fallait contacter le support d'Apple pour obtenir des modèles de rechange. Or, les choses ont changé : désormais, vous pouvez acquérir de nouveaux embouts silicones via la boutique d'Apple . Il vous suffit de choisir la taille qui vous convient et de débourser 9 euros.À noter qu'à ce prix-là, Apple vous enverra deux paires d'embouts silicones, et vous offrira la livraison...