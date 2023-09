Devialet lance les true wireless Gemini II : toujours plus impressionnants, encore plus exclusifs

Les écouteurs sont plus menus et légers (6 grammes par écouteur), mais également plus travaillés ergonomiquement, plus adaptés aux petites oreilles. La canule, notamment, est plus courte. De même, Devialet passe à un ensemble de 4 paires d'embouts en silicone. Le produit est « seulement » certifié IPX4, ce qui est la norme actuellement, mais reste loin des IPX7 et IP67 de certains concurrents comme les Jabra Elite 10.