Fairphone aussi se lance dans les écouteurs sans-fil, composés de matériaux recyclés et équitables !

« Nous voulions étendre notre mission en faveur d'une électronique plus équitable, pour inclure un nouveau produit dans notre portefeuille et le présenter au marché avec une touche Fairphone : longévité et matériaux plus équitables », explique le constructeur.

Les TWS sont également résistants aux intempéries (certification IPX4), et disposent d'un système de détection intra-auriculaire. À noter que la boite ne contient aucun câble USB-C, et que ce dernier est à acquérir séparément, si l'utilisateur en a besoin.