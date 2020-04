On connaîtrait le prix du drone DJI Mavic Air 2

Lire aussi :

Le 27 avril 2020 devrait être marqué par la présentation du drone Mavic Air 2 , presque deux ans et demi après la commercialisation du premier du nom. Le dispositif fait cependant l'objet de plusieurs fuites à quelques jours de son introduction : Drone DJ a en effet mis la main sur une liste de spécifications rendues publiques par le biais de documents déposés auprès de la FCC, la Commission fédérale des communications américaine.L'occasion notamment de prendre connaissance de son prix, qui devrait être fixé à 799 dollars. Aussi, sa batterie 50 % plus grande que son prédécesseur devrait lui permettre de voler quelques minutes de plus que le Mavic 2, dont l'autonomie est estimée à 31 minutes à une vitesse constante de 25 km/h. Sa vitesse de pointe devrait aussi atteindre les 68 km/h, accompagnée d'un appareil photo de 48 mégapixels capable d'enregistrer des vidéos 4K.