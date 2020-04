DJI annonce un évènement le 27 avril, le Mavic Air 2 en vue ?

Mavic Air 2, es-tu là ?

Source : GSMArena

DJI vous donne rendez-vous le 27 avril 2020. La firme de l'empire du Milieu qui a fait des drones grand public son véritable fer de lance, a en effet publié une très courte vidéosur le réseau social Twitter, pour ainsi annoncer la présentation d'un nouveau produit d'ici la fin du mois. Et tout porte à croire que le successeur du Mavic Air premier du nom, révélé en janvier 2018, pointe le bout de son nez.Le Mavic Air 2 devrait d'ailleurs s'armer d'une fiche technique plus aboutie. Selon les bruits de couloirs relayés par GSMArena, le dispositif pourrait accueillir une plus large batterie de 3 500 mAh, contre 2 375 mAh sur la première version.Le contrôleur de l'engin aurait lui aussi subi une transformation, puisque redessiné pour l'occasion. Autant d'informations que la marque asiatique confirmera, ou pas, le 27 avril.