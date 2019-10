Mavic Mini : DJI annonce un impressionnant drone de 249 grammes

© DJI

Rendre le plaisir du drone accessible à tous

La compacité du Mavic Mini impressionne. © DJI

Une nouvelle application et une myriade d'accessoires

Pesant moins de 250 grammes et tenant, une fois replié, dans la paume de la main, le Mavic Mini est déja disponible à l'achat pour un tarif fixé à 399 € (drone + une batterie + télécommande).Connu et reconnu pour ses drones professionnels aussi excellents qu'onéreux, DJI s'insère aujourd'hui sur un segment de marché plus accessible avec le Mavic Mini. À dimensions mini, tarif mini, en quelque sorte.Suffisamment compact pour tenir dans la paume de la main, le Mavic Mini brille surtout pour sa légèreté annoncée de 249 grammes. À titre de comparaison, le drone le plus compact de DJI — le Spark — pèse actuellement 300 grammes. Une prouesse technique, qui permet aussi au petit nouveau de la famille d'échapper à une déclaration auprès de l'administration fédérale de l'aviation aux États-Unis, et donc d'être utilisable dans de plus nombreux cas de figure.Du côté de la technique, le Mavic Mini est capable de filmer en 2,7K à 30 images par seconde ou en 1080p à 60 ips. Son capteur 1/2,3 pouces de 12 mégapixels est stabilisé par une nacelle sur trois axes, garantissant des images parfaitement fluides. Du côté de l'autonomie, on reste sur une durée sensiblement identique aux autres Mavic : 30 minutes en vol.Pour fêter l'arrivée du Mavic Mini, DJI inaugure aussi une nouvelle application permettant d'en tirer parti. Des tutoriels sont désormais directement intégrés pour aider les nouveaux pilotes à se familiariser avec leur drone. Le constructeur indique aussi que plusieurs modes de montage ont été directement intégrés pour un plaisir plus immédiat et un rendu des plus cinématographiques.Le mode CineSmooth permet par exemple de ralentir le freinage du drone et les pivots de caméra afin d'obtenir une image plus fluide. S'ajoutent à cela pas moins de cinq modes de vol préprogrammés qui feront varier les mouvements de caméra tout en gardant le sujet dans la focale. Idéal pour créer du dynamisme dans vos vidéos.Enfin, qui dit nouveau drone, dit nouveaux accessoires. Outre des protections pour les hélices ou un kit de personnalisation, on retient surtout la station de charge lumineuse qui permet — en plus de recharger la batterie donc — d'exposer votre Mavic Mini comme une véritable pièce de collection. À 39€ le chargeur, on espère que le drone s'accommodera bien à votre décoration.Sachez également que le Mavic Mini sera aussi vendu en "Fly More Combo", avec une sacoche, 3 batteries, un chargeur et des structures de protections pour les hélices, le tout pour 499 €.Cela fait déjà quelques jours que Clubic s'amuse avec ce nouveau drone, et nous ne manquerons pas de vous proposer un test complet très rapidement.