Des drones utilisés pour estimer le poids des baleines !

Les drones, l'alternative aux découvertes macabres

Des photographies pour mesurer le poids des baleines

Source : Electric Vehicles Research

Si l'on parle plus souvent de l'utilisation des drones en association avec les jeux vidéo ou encore dans le cas d'une nouvelle méthode de livraison de colis, il est encore peu commun d'associer ces engins high tech à l'étude de la nature !Dans une étude publiée dans la revue British Ecological Society , des chercheurs ont dévoilé le modèle qu'ils ont mis au point pour calculer avec précision le volume et la masse corporelle des baleines vivant en liberté. Et tout commence avec l'utilisation de drones, pour photographier ces animaux marins et ainsi obtenir la longueur, la largeur et la hauteur de leur corps.Une alternative bienvenue, puisqu'en raison de leur grande taille et de leur vie aquatique, la seule solution pour obtenir ces données était jusqu'à présent de peser les individus morts ou échoués. Ces informations permettront de mieux connaître la vie des baleines et leurs besoins dans leur environnement naturel, mais aussi de les aider, comme l'explique le co-auteur de l'étude Michael Moore, chercheur à la Woods Hole Oceanographic Institution :».Les co-auteurs Mariano Sironi et Marcela Uhart, du Programme de surveillance de la santé des baleines franches australes, rappellent également qu'il s'agit d'une percée majeure pour «».Pour mettre au point leur modèle de calcul, les chercheurs se sont basés sur les photos de 86 baleines, prises par des drones au large des côtes de Península Valdés, en Argentine. Un lieu idéal pour les observer et obtenir des images de haute qualité, puisque les eaux sont claires et un grand nombre de baleines s'y rassemble chaque hiver pour la reproduction.Ils ont ainsi pu obtenir des mesures de longueur, de largeur et de hauteur des animaux, et établi un maillage 3D de la baleine, en association avec lede l'Université du Massachusetts, aux États-Unis. Les chercheurs ont également travaillé avec l'artiste Robert Gutierrez pour mettre au point un modèle 3D en couleur de la baleine noire.Ces visuels peuvent désormais servir à des fins scientifiques, comme l'étude du mouvement de ces animaux marins, mais aussi à des fins éducatives. L'autre bonne nouvelle est qu'en ajustant ces paramètres, les chercheurs pourront également étudier de plus près d'autres animaux marins, sans recourir à des méthodes peu éthiques.Toutefois, le modèle établi par les chercheurs présente quelques limites, comme le souligne le docteur Fredrik Christiansen, co-auteur également et professeur adjoint à l'Institut des hautes études d'Aarhus au Danemark : «».