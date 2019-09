ISS Aerospace dévoile un drone à hydrogène pour la surveillance environnementale

ISS Aerospace

Mesurer la pollution de l'air

Un drone à l'hydrogène

Lea été également pensé pour recevoir une foule de capteurs autorisant des analyses environnementales.dit au sujet du Sensus, sur son site : «».Le terme de « plateforme » est annoncé, Sensus étant pensé comme un système standardisé et modulable,selon les besoins. Le site poursuit : «».Cette plateforme peut aussi accueillir des magnétomètres, des détecteurs gamma et des capteurs de gravité. Ryan Kemplay, P.D-G et fondateur d'ISS Aerospace, déclare : «».Le drone pèseet fonctionne à l'aide d'une pile à combustible unique développée par Intelligent Energy. De cette façon, une réserve de 3 litres lui offrirait jusqu'à 2 heures d'autonomie. «».ISS Aerospace est une société spécialisée dans. Si, dans le cas de Sensus, il s'agit de s'orienter vers l'analyse de la pollution de l'air, l'enseigne fournit aussi des solutions orientées vers la livraison, la photogrammétrie (un procédé visant à reconstituer un objet en 3D à partir de prises de vues) et la vidéo-surveillance. Autant de domaines où les drones basés sur l'hydrogène auraient potentiellement leur place. L'intégration d'AMS Composite Cylinders dans la fabrication du drone montre l'intérêt qu'ISS Aerospace porte à l'hydrogène, cette société faisant partie des leaders mondiaux pour les contenants à destination des piles à combustible utilisant de l'hydrogène.