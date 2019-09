Leaders de la tech' et gouvernements veulent davantage de drones en Afrique

Compenser un manque d'infrastructures

Promouvoir de nouvelles politiques

Source : Eurasia Review

L'événement rassemble des entreprises leaders dans le secteur de la tech', ainsi que des organismes gouvernementaux. L'objectif est notamment de rappeler la volonté de ces organisations deÀ l'heure actuelle, le continent africain s'intéresse déjà beaucoup aux drones. Des pays comme le Rwanda ou le Ghana ont déjà déployé desPour les responsables, cette technologie pourraient rendre des services dans une multitude de domaines,. D'après, seul un tiers des Africains se trouve à moins de deux kilomètres d'une route praticable toute l'année, et il faudrait un investissement supplémentaire de plus de 50 milliards de dollars pour améliorer ces infrastructures sur l'ensemble du continent.C'est pourquoi l'Union Africaine a fait du. Selon, responsable en drones et aérospatiale au forum économique mondial, «».Timothy Reuter poursuit : «». Cette année, le Rwanda a été choisi pour accueillir le, parce qu'il fait partie des pays à disposer d'une politique encourageant ces démonstrations.À la banque mondiale,, se dit enthousiaste : «»., ministre rwandaise de l'innovation et des TIC, partage cet avis : «».Les personnes qui souhaitent participer aux compétitions de vol prévues durant le Forum peuvent encore soumettre leur candidature. Ils ont jusqu'au 30 septembre pour le faire.