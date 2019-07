Parrot met un terme à sa production de mini-drones grand public

© Parrot

C'est la fin pour les Parrot Mambo et Swing

Parrot se focalise désormais sur le BtoB

Via : The Verge

Le constructeur français précise néanmoins qu'il continuera de développer des drones amateurs et professionnels, notamment par le biais de sa gammeWirecutter a reçu la confirmation que Parrot ne produirait plus aucun drone, «», rapporte le média américain.Une décision unilatérale qui sonne ainsi le glas des drones Mambo et Swing, dont l'entreprise française a récemment épuisé totalement les stocks.Pionnier sur ce secteur, Parrot s'est heurté très tôt à l'explosion du marché des drones de loisir, et n'a pas su suivre l'allure du train. Un train désormais largement dominé par le Chinois, dont les drones trustent la tête des classements des meilleures ventes en la matière.Si Parrot conserve effectivement ses drones les plus perfectionnés et onéreux dans sa chaîne de production, elle compte bien se tourner vers des horizons plus fructueux. À savoir : professionnels.Selon les résultats annuels de l'entreprise, les revenus en provenance de ce marché ont connu. Cette année, le constructeur s'est aussi assuré des rentrées d'argent substantielles en signant un contrat avec l'armée américaine pourEnfin, Parrot a récemment acquis l'entreprise suisse SenseFly. Une société spécialisée dans les appareils volants destinés aux agriculteurs et cartographes. Dans son malheur et malgré une décision difficile, Parrot pourrait ainsi bien remonter la pente dans les années à venir.