Parrot se relance dans le monde professionnel grâce à un contrat avec l'US Army

Parrot va développer un drone léger pour la reconnaissance militaire

L'avenir du constructeur passera désormais par le secteur professionnel

Source : Les Echos

L'avenir semble enfin plus radieux pour les équipes de. Le constructeur spécialisé dans lesvient de remporter un appel d'offres organisé par l'Le français, ainsi que cinq autres entreprises, viennent de signer un contrat portant sur le développement d'une nouvelle génération d'appareils de. Le budget total du programme est de 11 millions de dollars.sera chargé de concevoir un(1,3 kg au maximum) de drone déployable rapidement sur les terrains d'opération. Pour répondre aux exigences des militaires américains, il devra également posséder uneet de trois kilomètres.Dans un communiqué, Henri Seydoux se félicite de cette décision et indique que «».Ce contrat montre la volonté de Parrot de recentrer ses activités vers le monde. L'entreprise a traversé des mois difficiles, avec l'échec de son dernier modèle Anafi , et une concurrence féroce de DJI, le constructeur chinois aujourd'hui leader du secteur sur le marché grand public.a du procéder à de nombreux licenciements pour garder la tête hors de l'eau.Toutefois Henri Seydoux assure que son entreprise gardera un pied dans le secteuret a déjà quelques idées pour tenter de séduire à nouveau les consommateurs, comme il l'avait indiqué aux Echos en mars dernier : «».